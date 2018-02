Convention degli ambulanti, folta delegazione dalla Bat

«Cresce a dismisura l’attesa per la Convention CasAmbulanti cui tutta l’Italia del commercio sulle aree pubbliche sta guardando con attenzione e con estremo interesse».

É quanto si legge nella nota diffusa dall'Ufficio di Presidenza Delegazione CasAmbulanti Bisceglie.

«A pochi mesi dal provvedimento legislativo che ha riconosciuto le ragioni di chi, come CasAmbulanti, ha combattuto dall’inizio fino alla fine contro la Direttiva Bolkestein ammazzamercati - prosegue la nota -, un momento di riflessione e di confronto sarà proprio rappresentato dall’evento in programma domenica 18 febbraio 2018, alle 9,30 a Triggiano, S.S. 100 Complanare Nord – Km. 7,800 (indicazioni in loco), al quale parteciperanno anche ambulanti provenienti da tutta la Bat, in particolare dalla città di Bisceglie, da Andria, Barletta, Trani ma anche dalle più piccole realtà dell’area murgiana dove CasAmbuanti sta costituendo Delegazioni già fortemente radicate su un territorio spesso privo di qualunque forma di rappresentanza di Settore».

Soddisfatto per l’adesione dei colleghi ambulanti, il Presidente della Delegazione biscegliese, Vincenzo Todisco il quale ha recentemente pubblicamente relazionato proprio nel merito della Direttiva Bolkestein e della strada da percorrere per l’imminente, definitiva, uscita dai bandi tanto cari a chi per questi lunghi anni ha tenuto completamente sottaciuta all’intera Categoria la sciagura che si stava profilando all’orizzonte.

«A proposito della città di Bisceglie, tra i tanti ospiti della Convention - conclude la nota - ci sarà anche il Presidente della V Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione della Camera dei Deputati, il biscegliese on. Francesco Boccia, accanito sostenitore della battaglia No Bolkestein».