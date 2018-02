Operazione "Periferie sicure", le Forze dell'Ordine battono a tappeto la città

Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio nell’ambito dell’operazione “Periferie sicure”, disposta dal Questore. Nella serata di sabato, diversi equipaggi della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale hanno controllato uomini e mezzi, esercizi pubblici e circoli ricreativi.

Nell’ambito dell’attività, durante la quale sono state elevate 32 tra sanzioni amministrative e contravvenzioni al Codice della Strada e controllate circa 200 persone e 67 veicoli, sono state effettuate numerose perquisizioni e sequestrata sostanza stupefacente del tipo “hashish”.

Nell’ambito dell’operazione, personale della locale Compagnia Carabinieri ha tratto in arresto Mancino Vincenzo, per violazione degli obblighi imposti dalla misura della Sorveglianza speciale di P. S., cui si trovava sottoposto, oltre che per il reato di Oltraggio a Pubblico Ufficiale. Lo stesso trovasi ora ristretto presso la Casa circondariale di Trani.

Per violazione degli obblighi sono stati inoltre deferiti all’Autorità Giudiziaria Acri Nicola e Di Chio Michele.

Infine, personale della Polizia di Stato avrebbe sventato un furto in appartamento in via Bisceglie.