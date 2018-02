Una Renault Megane di colore nero, per cause ancora da definire, si è ribaltata questo pomeriggio alle ore 14.15 in via Corelli – una traversa di via Bisceglie, quasi all’altezza del ponte ferroviario di via Bisceglie.

3 le persone sono rimaste ferite che occupavano il mezzo ribaltatosi. Una persona delle tre, ha avuto la peggio a causa di un trauma facciale riscontrato a seguito dell’urto. La Renault Megane, prima di ribaltarsi ha urtato contro tre autovetture che erano parcheggiate ai lati della carreggiata, danneggiandole.

Sul posto sono giunte le ambulanze del 118 e una pattuglia del Pronto Intervento della Polizia Locale per facilitare le operazioni di soccorso ed effettuare i rilievi, oltre a deviare il traffico sulla strada parallela.

Con molta probabilità il rovesciamento sul fianco del veicolo in transito è stato causato dall’asfalto reso scivoloso dalla pioggia di questo pomeriggio.

I tre feriti dopo esser stati visitati e medicati presso il locale pronto soccorso sono stati dimessi con prognosi che vanno dai 5 ai 7 giorni.