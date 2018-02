Rubata la sonda per effettuare l'ecocardiografia transesofagea dal Bonomo

Rubata dal reparto di cardiologia del Bonomo una sonda trans-esofagea.

Ignoti si sarebbero introdotti nella notte tra domenica e lunedì nel reparto di ecocardiografia del nosocomio e, dopo aver forzato la porta d’ingresso, avrebbero raggiunto la stanza dove era allocata la sofisticata strumentazione per rubarla. Una precisa volontà, quella dei ladri in azione, di voler asportare l’apparecchio medicale e tralasciare altre attrezzature e materiale Hi-tech custodito nella stessa stanza.

«In tanti anni di attività – commenta il dott. Stefano Porziotta - non mi è mai capitato di assistere a furti del genere. La sonda non ha mercato esterno poiché è compatibile solo con l’apparecchio che abbiamo in reparto».

La Polizia di Stato, giunta sul posto per condurre le indagini, dovrà verificare ora se si è trattato di un atto vandalico o c’è dell’altro. Non è escluso che possa essersi trattato di un preciso atto finalizzato a sabotare il lavoro svolto dall’equipe del Bonomo.

Un danno non soltanto economico dovuto al valore della sonda, piuttosto datata, di circa 13mila euro, oltretutto tracciabile (pertanto, senza mercato ndr) ma soprattutto un danno per i pazienti che avrebbero dovuto usufruirne e che, al momento, sono costretti a rinunciarvi. Ci vorranno infatti almeno tre mesi affinché si possa portare a conclusione l’iter per un nuovo bando di gara per l’acquisto della nuova sonda.

La sonda trans-esofagea viene utilizzata in medicina per completare la “toracica”: permette di ottenere informazioni sulla contrattilità del cuore, sulla morfologia delle sue valvole e sul flusso del sangue nelle sue cavità, sia a riposo che dopo l'esercizio fisico o l'assunzione di un farmaco.

L'ecocardiografia transesofagea rappresenta un esame di secondo livello, indicato generalmente nel caso in cui l'ecocardiogramma transtoracico sia ritenuto insufficiente o non interpretabile rispetto al quesito clinico. Un esame dunque importante per l’ottenimento di un quadro clinico completo del paziente.