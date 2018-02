Non vuole la multa ed aggredisce l’ausiliario del traffico. Arrestato un 63enne

Ha provato la fuga a bordo della propria autovettura in pieno centro ad Andria, ma V.S., 63enne del luogo, già noto alle Forze dell’Ordine, non è riuscito comunque a sottrarsi alla cattura dei Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile che lo hanno arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.



In particolare, i militari, durante uno dei numerosi e reticolari servizi perlustrativi di controllo del territorio per le vie cittadine, sono stati allertati dalla Centrale Operativa del Comando Compagnia, poiché era in atto un’aggressione ad un Ausiliario del Traffico, nella centralissima via Sturzo. Giunti tempestivamente sul posto, i Carabinieri hanno notato una Fiat Punto allontanarsi, mentre l’aggredito, un giovane ausiliario del traffico, ha riferito ai militari che, durante l’esercizio della propria attività, nel contestare una contravvenzione ad un cittadino che aveva parcheggiato in divieto di sosta, poiché al limite con l’incrocio di altra strada, era stato dapprima aggredito verbalmente, ricevendo frasi ingiuriose, poi, non pago dell’aggressione verbale, il conducente dell’auto è sceso dal mezzo colpendolo con un pugno, afferrandolo per la gola e spingendolo a terra.

I Carabinieri hanno quindi inseguito l’autovettura e, una volta raggiunta e bloccata nei pressi dell’abitazione del conducente, riconosciuto dai militari, e stato arrestato con l’accusa di violenza e resistenza a pubblico ufficiale. All’ausiliario del traffico, i sanitari del locale pronto soccorso, gli hanno diagnosticato lesioni guaribili in 7 giorni.

Su disposizione della Procura di Trani, l'uomo è così finito ai domiciliari, dove gli verrà anche recapitata la contravvenzione al C.d.S..