Tentativo di rapina a un bancomat in via Don Luigi Sturzo sventato dai Carabinieri

Tentativo di assalto questa notte al bancomat della filiale della Banca di Credito Cooperativo in via Don Luigi Sturzo, fortunatamente sventato dall'arrivo dei Carabinieri: con la solita tecnica dell'introduzione di esplosivo nelle fessure dello sportello, infatti, ignoti malviventi stavano provando a far saltare in aria il meccanismo per appropriarsi del contante quando sono intervenuti i militari andriesi. I malviventi sono fuggiti facendo perdere le proprie tracce.

La stessa filiale era stata vittima di una rapina nel mese di ottobre scorso: in quell'occasione un uomo era entrato a viso scoperto e disarmato all'interno della banca ed aveva arraffato dalla cassa del contante (in via di quantificazione e, comunque, circa qualche migliaio di euro), per poi fuggire a bordo di uno scooter guidato da un altro uomo rimasto fuori dall'istituto di credito.

Al vaglio degli inquirenti ora le registrazioni delle videocamere di sorveglianza.