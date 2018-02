Fiamme in un garage in via Stradivari, intervento dei Vigili del Fuoco da Barletta e Bari

Copyright: AndriaLive



Fiamme in un garage in via Stradivari, intervento dei Vigili del Fuoco da Barletta e Bari

Copyright: AndriaLive



Fiamme in un garage in via Stradivari, intervento dei Vigili del Fuoco da Barletta e Bari

Copyright: AndriaLive



Fiamme in un garage in via Stradivari, intervento dei Vigili del Fuoco da Barletta e Bari

Copyright: AndriaLive



Fiamme in un garage in via Stradivari, intervento dei Vigili del Fuoco da Barletta e Bari

Copyright: AndriaLive



Fiamme in un garage in via Stradivari, intervento dei Vigili del Fuoco da Barletta e Bari

Copyright: AndriaLive



Fiamme in un garage in via Stradivari, intervento dei Vigili del Fuoco da Barletta e Bari

Copyright: AndriaLive



Fiamme in un garage in via Stradivari, intervento dei Vigili del Fuoco da Barletta e Bari

Copyright: AndriaLive



Fiamme in un garage in via Stradivari, intervento dei Vigili del Fuoco da Barletta e Bari

Copyright: AndriaLive



Fiamme in un garage in via Stradivari, intervento dei Vigili del Fuoco da Barletta e Bari

Copyright: AndriaLive



Fiamme in un garage in via Stradivari, intervento dei Vigili del Fuoco da Barletta e Bari

Copyright: AndriaLive