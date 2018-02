Erano circa le ore 21 ieri sera quando un'autovettura Kia Sportage è finita contro il palo Telecom a causa della strada ghiacciata.

Sul posto è intervenuta una pattuglia del Pronto Intervento della Polizia Locale e i Vigili del Fuoco Intervento di P.M. Sono giunti anche gli operatori e i tecnici della Multiservice.

Via Malpighi è chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia, all'altezza dell'incrocio stradale che porta al depuratore per facilitare le operazioni di ripristino della linea telefonica e per questioni di sicurezza.

L'intervento degli operatori che si è protratto fino a notte fonda. Erano circa le ore 2.00 infatti quando è stata liberata la zona.

Si attende stamane che la Telecom intervenga sulla linea aerea. La strada resterà chiusa al traffico fino a completamento dell'intervento.