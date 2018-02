Non sono mancati i disagi, questa mattina, alla riapertura delle scuole dopo lo stop di un giorno per le proibitive condizioni metereologiche: diversi genirori, infatti, hanno lamentato la presenza di lastroni di ghiaccio nei cortili da cui i figli entrano e non solo.

Segnalazioni sono giunte relativamente alla presenza di ghiaccio pericoloso presso le scuole Primarie "Don Bosco" e "Borsellino", presso le quali alcuni bimbi sono scivolati, per fortuna senza riportare traumi importanti.

Ancor più critica la situazione che ha visto sostare al gelo fino a oltre le 9 fuori dalla loro scuola alunni e docenti della "Dante Alighieri" in via Ospedaletto: qui qualche "burlone" ha manomesso i lucchetti che chiudono i cancelli di ingresso all'edificio scolastico. Nonostante la segnalazione partita già alle 7.40 da parte dei collaboratori scolastici, solo verso le 9 gli operatori della Multiservice, impegnati purtroppo questa mattina su diversi fronti, sono riusciti ad arrivare presso la scuola e ad aprire i cancelli. Nel frattempo, le lamentele dei genitori, per i figli costretti a sostare a temperature molto basse all'esterno della scuola, si sono fatte sentire.

Ma a questi disagi si sono aggiunti anche quelli derivanti dal cattivo o mancato funzionamento degli impianti di riscaldamento: al Liceo "Carlo Troya" il Preside ha disposto l'uscita anticipata alle 11 per le condizioni proibitive di aule gelide in cui si sono trovati gli alunni.

Qualcuno ha commentato con toni esasperati: «Ma non avevano detto che già ieri sera gli accessi alle scuole erano stati controllati ed erano liberi? É questo il livello di sicurezza garantito? Piuttosto ammettessero, gli amministratori, di non essere preparati, come ogni anno ormai, a gestire efficacemente le nevicate improvvise».

In effetti, super lavoro questa mattina per la Multiservice, per le molteplici chiamate da tutte le parti della città. Speriamo che il sole di queste ore contribuisca a sciogliere il ghiaccio per evitare ulteriori situazioni pericolose a carico di bambini, docenti e genitori.