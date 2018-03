Auto si ribalta sulla Andria-Bisceglie, grave una 35enne andriese

Una donna di 35 anni, di Andria, è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi, domenica 4 marzo.

Per cause tutte ancora da accertare, una Peugeot 208, intorno alle 16, è finita contro un muretto a secco per poi ribaltarsi sulla Provinciale che collega Andria a Bisceglie in territorio di Trani. Ad avere la peggio è stata proprio la 35enne andriese ricoverata in gravi condizioni in ospedale, anche se dalle prime notizie sembra non essere in pericolo di vita.

Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Locale di Bisceglie ed i sanitari del 118 che hanno provveduto a trasportare la donna in ospedale. Saranno proprio gli agenti della Pm a tentare di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.