Un fatto quasi paradossale, quello accaduto a una signora in data odierna: vittima di uno scippo, è stata infatti costretta a ricorrere all'aiuto dei Vigili del Fuoco per entrare nuovamente in casa.

Il furto è accaduto in mattinata: la donna, dopo le denunce di rito, ha riscontrato la difficoltà di entrare a casa sua, a causa della porta blindata. Per questo in serata, in via Vespucci, sono dovuti intervenire, oltre agli agenti di Polizia di Stato e Polizia Locale, anche due camionette dei pompieri per sfondare i vetri dell'appartamento, controllare poi che all'interno della casa non ci fosse nessuno e lasciar tornare a casa la signora.

Il traffico, nella centralissima piazza Trieste e Trento e in via Vespucci, è rimasto bloccato per consentire le operazioni delle Forze dell'Ordine.

Tanta paura ma per fortuna pochi danni.