Multiservice all'opera in via Bisceglie: traffico veicolato in via Milite Ignoto Copyright: AndriaLive

Incidente in via Bisceglie quando erano circa le 14.30: il guidatore di un autocarro con gru in transito, distrattamente, avrebbe preso in pieno l'asta metallica posta sulla carreggiata e che ha la funzione di reggere dei pannelli mobili metallici che fungono da indicatori di altezza poiché in prossimità del ponte per l'attraversamento ferroviario.

Lo stesso conducente del mezzo avrebbe allertato la Polizia Locale recatasi sul posto per effettuare i rilievi del caso e deviare il transito. Il portale metallico risulta essere di pertinenza/proprietà della Ferrotramviaria.

Traffico deviato, in queste ore, su via Milite Ignoto e via Maraldo per facilitare la rimozione della trave danneggiata.

Operatori della Multiservice infatti stanno lavorando, in queste ore, in prossimità dell'impianto semaforico.