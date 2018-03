Lampioni sempre accesi, la denuncia: «Quante migliaia di euro sprecate!»

Lampioni accesi anche di giorno e non per poco tempo, ma per più di 5 mesi: è la denuncia dell'ecologista Nicola Montepulciano, relativa alle luci del Parco giochi nella villa comunale.

«Da cinque mesi - scrive Montepulciano - 7 lampioni del parco giochi (pomposamente chiamato ludoteca) della ex Villa comunale sono accesi giorno e notte. Non è dato sapere se fanno parte di una zona a gestione privata o pubblica, in ogni caso è un pazzesco spreco di energia elettrica, che, unito ad altri scellerati sprechi in varie parti d’Italia, influisce pesantemente sull’aumento delle bollette familiari. Ma se la gestione del parco giochi è pubblica, per noi andriesi i guai aumentano. Quanto ci costerà in termini di tasse comunali questa follia da trasandatezza, noncuranza o, per meglio dire, strafottenza della cosa pubblica? Ci sarà un responsabile al quale addebitare questo enorme spreco di migliaia e migliaia di euro, che altrimenti pagheremo noi?

Un’Amministrazione comunale, sprofondata o meno in un mare di debiti, dovrebbe fare di tutto per risparmiare fino all’ultimo centesimo, sino all’esasperazione, senza danneggiare nessuno, soprattutto i più deboli. Non si pretende un Sindaco che spesso faccia un giro della città (come fanno molti sindaci italiani e non solo) per vedere con i propri occhi quello che va e che non va, ma almeno ogni tanto può farlo. Ma non solo il Sindaco, anche tutti gli altri consiglieri dovrebbero farlo, se è vero che hanno a cuore le sorti della città. Soprattutto quelli di opposizione che sono buoni a dire a quanto ammontano i debiti e non ad impegnarsi a trovare quei modi per non farli aumentare semplicemente con un po’ di attenzione e dedizione. Scopriranno questo ed altri sprechi simili in varie strade della nostra città. Durante l’estate e l’autunno scorsi una parte dei lampioni di c.so Cavour, di via B. Buozzi, di via A. Grandi e di altre strade vicine rimanevano accesi in pieno giorno per molte ore.

Ma questo è quello che ci capita di osservare. Quante altre strade rimangono con lampioni accesi in pieno giorno? Quante migliaia e migliaia di euro si sono sprecati e si sprecano ancora e che noi pagheremo con aumenti di tasse? É questo il modo di amministrare una città? »