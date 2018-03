Un incidente che ha coinvolto un trattore e uno scooter, si è verificato poco dopo le 16,45 in viale Pietro Nenni, all'altezza della scuola "Aldo Moro". Per cause ancora in via di accertamento, i due mezzi hanno impattato, per fortuna senza apparenti gravi conseguenze.

Intervenuta sul luogo una pattuglia del Nucleo di Pronto Intervento della Polizia Locale per i rilievi e per gestire il traffico. Si registra anche l'intervento di una ambulanza del 118 per verificare lo stato di salute dei due coinvolti.

Più volte siamo intervenuti sulla pericolosità di una strada, viale Pietro Nenni appunto, spesso "scambiata" per una pista di velocità: l'invito, come sempre, è a moderare l'andatura e a rispettare, in particolare nei pressi di una scuola, le regole del Codice della strada.