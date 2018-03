Ancora due ritrovamenti di auto cannibalizzate e incendiate tra Andria e Corato, in contrada San Vittore: è quanto denunciato dalle Guardie Campestri di Corato, questa mattina, che hanno allertato subito gli Agenti della Polizia Locale di Andria.

Nello specifico, si tratta di una Kia Sportage e di una Skoda Octavia: le auto si presentavano mancanti di alcuni pezzi e carbonizzate. Bisognerà ora stabilire per quali fini siano state utilizzate, se per il mercato nero dei pezzi di ricambio o per compiere azioni criminali.

Alla Polizia Locale anche il compito di rintracciarne i proprietari dalla sola scocca rimasta delle due autovetture.