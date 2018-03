Erano circa le ore 19 quando sulla tangenziale, in direzione del casello autostradale, una Golf Volkswagen ed un trattore si sono scontrati per cause ancora in corso di accertamento.

Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 che hanno trasferito il 54enne alla guida del trattore e l'uomo a bordo dell'autovettura agli ospedali di Andria e di Barletta. Ad avere la peggio l'uomo che guidava il trattore che pare sia caduto a terra a seguito dell'impatto.

Sembrerebbe si sia trattato di tamponamento, ma la dinamica è ora al vaglio del Nucleo di Pronto Intervento della Polizia Locale di Andria giunta sul posto assieme ad un equipaggio del nucleo viabilità per mettere in sicurezza i luoghi e permettere di effettuare i rilievi. Il traffico è stato deviato su una sola corsia.