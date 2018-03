Borseggiatori in azione al mercato comunale, derubate due signore

Nei giorni passati, abbiamo raccolto due segnalazioni di altrettante signore, recatesi al mercato del lunedì per qualche commissione e ritornate a casa "alleggerite": le due signore, infatti, ci hanno raccontato di un furto subito col medesimo schema nella stessa giornata.

I ladri hanno sfilato con maestria i portafogli dalle borse, forse lasciate semiaperte in maniera inconsapevole: in un caso, la vittima aveva 80 euro, mentre nel secondo, ben più grave, la cifra conservata nel borsellino, che doveva servire a pagare alcune bollette, e poi sottratta, era di 540 euro.

Entrambe le signore si sono accorse attonite, ormai lontane dal mercato comunale, di essere state vittime di borseggiatori, ma non hanno voluto temporaneamente sporgere denuncia.

Il loro racconto però "quadra" con una serie di furti, denunciati nel corso del tempo: il mercato del lunedì è spesso luogo in cui si registrano casi di borseggio, soprattutto ai danni di donne ed anziani. Le donne si fermano a guardare la merce e dietro c'è sempre qualcuno che infila la mano nelle loro borsette e le deruba. Stessa cosa succede ai pensionati che hanno il portafoglio nelle tasche posteriori dei pantaloni. Con grande abilità, facendo finta di urtare, lo sfilano. Neppure il tempo di accorgersi di essere stati “alleggeriti” e il borseggiatore è già sparito.

Fretta, distrazione e, perché no, buona fede sono sempre più spesso amiche di ladri e borseggiatori: la raccomandazione è quella di chiudere bene borse e borselli, di non tenere i portafogli in tasche alla portata dei ladri e di rivolgersi sempre alle forze dell'ordine per poter avviare le indagini e smascherare i ladri.