«Il parco giochi per bambini assaltato dai ragazzini delle medie impegnati a saltare sulle giostre, rovinarle e fumare»: si pare così la segnalazione di una giovane mamma che ieri, intorno a mezzogiorno, si era recata presso le giostrine della villa comunale, nei pressi dello stadio, col suo bimbo e che ha dovuto girare sui suoi tacchi perché ha trovato i giochi occupati "abusivamente".

«Volevo che il mio bimbo di 2 anni giocasse, come succede soprattutto nel weekend, nel parco della villa: uno era chiuso, ma comunque all'interno si trovavano diversi ragazzi che saltavano sugli scivoli, correvano da una parte all'altra senza curarsi troppo di non sporcare con cartacce e lattine l'interno del parco. Così anche nella parte aperta al pubblico dei giochi della villa: la situazione era anche peggiore. C'erano adolescenti, sembravano ragazzi di scuola media, che addirittura avevano portato le bici sulle pedane del piccolo castello con gli scivoli, che saltavano anche loro sugli scivoli rischiando di romperli per l'ennesima volta, che fumavano e urlavano come sguaiati. Già le altalene non ci sono più, la giostra per i bimbi disabili è diventata quasi un'attrazione da distruggere, la manutenzione non fa in tempo ad aggiustare che c'è qualcuno che rompe di nuovo tutto. Ma non esiste la vigilanza nei luoghi pubblici? I genitori di questi giovani vandali hanno idea di quanto possano essere maleducati i loro figli?».

La mamma ci racconta anche di aver tentato di avvicinarsi ai ragazzi per rimproverarli ma di essere stata cacciata a male parole e di essersi defilata poi per evitare ulteriori problemi.

Ora, che ci sia un'emergenza ormai è chiaro a tutti: l'educazione sembra essere diventata un miraggio, il vandalismo non è più percepito come sbagliato ma è all'ordine del giorno, il rispetto dei beni comuni è davvero lontano, ma anche il rispetto per gli altri, per una mamma che porta a passeggio il suo bimbo e che ha tutto il diritto di usufruire delle giostre senza esserne cacciata.

Ma riprendiamo l'ultima domanda: in assenza di controllo, chi può risolvere situazioni come queste? Chi può affrontare il "branco" senza timore di subire conseguenze?