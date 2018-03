Incidente auto-tir sulla ex 98, morto un giovane Copyright: AndriaLive

Un incidente mortale ha macchiato nuovamente la sp.231 (ex 98) nel tratto tra Andria e Canosa, subito dopo l'uscita di via Canosa, appunto, in territorio andriese: intorno alle 16 un auto si sarebbe scontrata violentemente con un tir. Nell'impatto, avrebbe perso la vita il guidatore dell'auto, un giovane andriese di 23 anni.

Sul posto intervento del 118, della Polizia di stato per i rilievi del caso e della Polizia locale per dirigere il traffico, dei Vigili del Fuoco.

Da chiarire la dinamica dell'incidente. La Toyota Aygo condotta dal 23enne viaggiava in direzione Bari quando il giovane, molto probabilmente a causa di una pozzanghera di acqua e del manto stradale sconnesso, avrebbe perso il controllo del veicolo: l'auto avrebbe fatto testa coda impattando col camion che veniva dal lato opposto, nonostante quest'ultimo avrebbe cercato in tutti i modi di evitarla. Il ragazzo sarebbe stato sbalzato dall’auto che si è accartocciata su se stessa.

La strada è attualmente bloccata al traffico, che è stato deviato in entrambi i sensi di marcia.