Complice anche il maltempo e le piogge incessanti di questi giorni, dai balconi della già compromessa struttura della parte retrostante l'ospedale Bonomo, in via Duca di Genova - angolo via Cappuccini, stano cadendo giù calcinacci che fortunatamente non hanno causato danni a alle autovetture in sosta o a persone.



In via cautelare sono state poste delle transenne lungo tutto il perimetro dell'area interessata per interdire l'accesso pedonale, in attesa di un intervento temporaneo di messa in sicurezza dei luoghi.

Non è passato tanto tempo che dal muro di cinta del Bonomo sono caduti calcinacci. Una struttura che, oltre a richiedere interventi di manutenzione interni, li chiede anche per la parte esterna.

In attesa del nuovo ospedale, dato che ci vorranno anni, sarebbe utile custodire quello che già abbiamo.