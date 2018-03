Alcuni turisti canadesi sono rimasti bloccati in un agriturismo in cui alloggiavano ai piedi del maniero federiciano. È accaduto nei giorni scorsi, quando la neve, scesa copiosa, aveva creato difficoltà al transito dei veicoli lungo il tratturo di campagna.

Provvidenziale è stato l'intervento dei volontari federiciani, impegnati anche nei servizi di protezione civile che con i colo mezzi hanno provveduto a spianare e liberare dunque la strada per consentire ai turisti il passaggio e raggiungere a bordo delle loro auto la città di Andria.

«Malgrado le risorse limitate e le difficoltà - evidenzia Martiradonna - il nostro impegno prosegue insieme alla squadra di volontari delle associazioni consorziate 'Ambiente e/è Vita Onlus' e 'Nat. Federiciana Verde Onlus', grazie alla quale riusciamo a offrire un servizio importante. Ci farebbe piacere usufruire per questo di una postazione fissa per parcheggiare i veicoli e gestire l'emergenza anche per via telematica. Sarebbe indispensabile che gli enti locali si attivassero per sostenere questi volontari, ai quali non manca però coraggio e determinazione.