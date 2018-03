Sono arrabbiate le 6 famiglie che abitano in contrada Zagaria ad Andria e che, malgrado paghino come tutti i cittadini le tasse, non godono dei servizi necessari che possano agevolare la normale vivibilità di un quartiere cittadino, seppur alla periferia della città. Con la pioggia di questi giorni, si presenta puntuale come tutte le altre volte una difficoltà logistica a raggiungere i luoghi d’interesse come la scuola, ad esempio. L’acqua allaga le strade e arriva nei terreni adiacenti, precipita a cascata sulle abitazioni dei privati. In aggiunta, la strada, la cui giusta denominazione dovrebbe essere contrada Lama Di Mucci, km 5, non è identificata in nessuna mappa stradale e questo comporta difficoltà e ritardi nella consegna della posta, nell’individuazione delle abitazioni da parte di chi deve recarsi in quei luoghi (stessa difficoltà che noi della redazione abbiamo avuto, quando siamo stati invitati sul posto da alcuni residenti e ci siamo resi conto che le indicazioni di google maps ci portavano da tutt’altra parte).

Spesso, ci raccontano i residenti, i rifiuti non vengono raccolti dagli operatori ecologici e gli stessi sono costretti a ricorrere alla forza pubblica per sollecitare l’intervento di pulizia.

Problemi legati alla viabilità, all’illuminazione: «Persino il 118 ha difficoltà a raggiungere le nostre abitazioni! Ci sono famiglie con disabili che necessitano dei mezzi per spostarsi e quando piove è praticamente un rischio muoversi per via dell’acqua che scende copiosa e arriva ovunque».

Le immagini correlate sono abbastanza eloquenti. Gli abitanti del posto lamentano l’assenza delle istituzioni che promettono ormai da anni un intervento tempestivo: «Sono arrivati qui tanti politici e tutti sono spariti dopo essere stati eletti. È da 10 anni che aspettiamo l’implementazione dei servizi di base per poter vivere come normali cittadini, avere strade asfaltate e illuminate ed evitare di sentirci relegati al solito ruolo di cittadini di serie B».