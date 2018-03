Forte puzza di gas nel quartiere di Santa Maria Vetere, l'allarme dei cittadini

Si sono svegliati avvolti da una forte puzza di gas, i residenti nel quartiere di Santa Maria Vetere: questa mattina, l'allarme è stato lanciato ai Vigili del Fuoco e alla Polizia Locale.

Per precauzione, gli alunni della scuola "Aldo Moro" non sono stati fatti entrare, mentre i Vigili del Fuoco e i tecnici della Italgas controllavano che l'eventuale perdita non provenisse proprio dagli ambienti dell'istituto scolastico. Pare che, fortunatamente, non sia ascrivibile all'edificio.

Nel frattempo sono arrivate altre segnalazioni da zone limitrofe al quartiere: si sta indagando ora se la puzza sia imputabile a un'aumento temporaneo di pressione sulle tubature o se ci sia una perdita nell'impianto sotterraneo.