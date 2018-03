Solo pochi giorni fa avevamo segnalato la caduta di calcinacci dai balconi della già compromessa struttura della parte retrostante l'ospedale "Bonomo", in via Duca di Genova, angolo via Cappuccini, a causa del maltempo: ci è giunta, poi, un'ulteriore segnalazione riguardanti alcuni ambienti del nosocomio andriese.

Al sesto piano, infatti, come è possibile vedere dalle foto, l'acqua cola dal soffitto: sono visibili grosse macchie di umidità che compromettono i soffitti e che colano giù, sul pavimento del piano in stato di abbandono (o quasi). Pannelli scrostati, macchie ormai gialle, tubature a vista, il pavimento in condizioni pessime: lo spettacolo è poco edificante.

Situazione analoga si sarebbe verificata al 4° piano, negli ambulatori di ginecologia, seppur con minore gravità.

É evidente, dunque, che il "Bonomo" necessiti di manutenzione seria: mentre i reparti, grazie al piano di riordino, vengono progressivamente smantellati in ottica di delocalizzazione, mentre del nuovo ospedale ancora non vi è traccia concreta, se non nelle dichiarazioni di molti, l'attuale ospedale ha bisogno di attenzione, di fondi e di interventi strutturali urgenti e non più differibili.