Rapina alla tabaccheria di via Maraldo: arrestato 37enne andriese

Nei giorni scorsi, ad Andria, la Polizia di Stato ha tratto in arresto Massaro Sebastiano, trentasettenne andriese con precedenti di Polizia, ritenuto responsabile del reato di rapina aggravata.

I poliziotti del locale Commissariato di P.S. hanno individuato, nel giro di pochissime ore, l’esecutore materiale della rapina commessa in danno di una tabaccheria ubicata a ridosso del centro della città.

L’uomo, armato di coltello, si era introdotto nell’esercizio commerciale ed aveva intimato al proprietario di consegnargli i soldi custoditi nella cassa; dopo essersi impossessato dell’incasso, si era dato a precipitosa fuga facendo perdere le proprie tracce.

L’immediata attività d’indagine avviata dai poliziotti, supportata da attività tecniche e dalla visione delle immagini registrate da un impianto di video-sorveglianza, ha consentito di raccogliere elementi utili per addivenire all’identificazione dell’autore della rapina che è stato tempestivamente rintracciato in uno dei luoghi dello stesso abitualmente frequentati. Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso della refurtiva.

L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato associato presso la Casa Circondariale di Trani, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.