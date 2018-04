Un incendio si è sviluppato ieri quando erano circa le ore 12 nei pressi di Castel del Monte.

Sul posto sono giunti i volontari Federiciani che con mezzi di fortuna hanno sedato le fiamme prima che potessero propagarsi ulteriormente.

Un intervento durato circa un'ora e che ha permesso di accertare la natura dolosa dell'incendio: sarebbe stato individuato, infatti, l'autore dell'insano gesto.

La raccomandazione, in vista del lunedì di pasquetta, è d'obbligo. Si invita tutti a fare attenzione e a ricordare che è vietato accendere fuochi in aree verdi, se non autorizzate.