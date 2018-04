Servizio navette a Castel del Monte tra la disorganizzazione totale

Una lettera aperta indirizzata al sindaco Giorgino, agli assessori Grumo, Del Giudice ma anche al Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo della Regione Puglia, quella che Fabio, guida turistica abilitata e operativa da diversi anni nella Regione Puglia, ha inviato anche alla nostra redazione per denunciare la situazione insostenibile della gestione delle navette che conducono a Castel del Monte partendo dai due parcheggi ivi presenti: L’Altro Villaggio e Cat Basile.

«Che la situazione non sia gestita in maniera adeguata, soprattutto considerando che stiamo parlando di un sito UNESCO visitato da circa 250.000 turisti ogni anno, è chiaro da sempre. La presente relazione viene redatta a seguito della mia esperienza del 2 aprile, Lunedì dell’Angelo, giorno in cui, notoriamente, numerosissimi visitatori si riversano nei pressi del Castello per concedersi un picnic o per visitare il monumento. Vado ai punti:

- È inammissibile che, dopo anni di gestione e di conoscenza dei flussi e delle relative problematiche, ancora oggi non ci sia nessuna indicazione, né una pensilina, né degli orari delle corse, né un pannello che indichi dove si debba attendere la navetta nel piazzale di arrivo al Castello. A questa inaccettabile carenza si aggiunge la superficialità di alcuni conducenti (dico alcuni perché in altri ho riscontrato spirito di collaborazione e di tutela dei rapporti con il pubblico) che ad ogni corsa si fermano in un punto di verso, spiazzando le file improvvisate di turisti e gruppi che attendono da molti minuti e oltretutto redarguendoli con toni poco pacati, mostrando scarsa sensibilità, scarsa comprensione delle dinamiche delle attività altrui e scarsa educazione. Ho più volte rimproverato loro questa assurdità, ma non mi sembra che il messaggio sia stato minimamente ascoltato.



- Credo che sia addirittura al di fuori della legalità il limite massimo con cui vengono riempite le navette. Persone anziane vengono costrette a spingersi in piedi l’una sull’altra, fino a che non si raggiunge o supera il limite di 50-60 persone. Non credo che una tale situazione, che si vive quotidianamente, possa superare un controllo di sicurezza.

- Sarebbe opportuno che i bagni presenti all’uscita del Castello fossero perlomeno praticabili. Personalmente, non dico ai miei clienti neanche della loro esistenza, invitandoli a utilizzare quelli del parcheggio, ma a volte non possono aspettare.

- Una volta appurato che esistono determinati giorni (Pasqua, Pasquetta, 1° Maggio, ecc.) e periodi (primavera/inizio estate, fine estate/autunno) in cui i flussi sono nettamente superiori agli altri periodi dell’anno, sarebbe necessario stanziare qualche navetta in più, perché le attese in alto sotto il sole per, a volte oltre 15 minuti, possono risultare davvero pesanti se non pericolose per la salute dei soggetti maggiormente a rischio.

Per quanto riguarda la giornata di ieri, Lunedì dell’Angelo:

La situazione era totalmente fuori controllo. Una volta giunto nella piazzola in alto, alla fine della visita del Castello, per riprendere la navetta di ritorno, ho atteso per oltre 15’ minuti sotto il sole nello stesso punto dove eravamo scesi all’andata; ma l’autista della navetta ha deciso di fermarsi dalla parte opposta, causando il panico, tra decine di persone che cercavano di arrivare per prime (nonostante fossero giunte ben dopo di noi). Quando alla fine, nella ressa, cerco di avvicinarmi all’autista per chiedere spiegazioni e per chiedere che garantisse al mio gruppo l’accesso alla navetta, ne giunge una seconda dietro, con la stessa dicitura “navetta parcheggio”, così tutti i visitatori, compresi i miei clienti, iniziano a dirigersi chi verso l’una chi verso l’altra. Una volta entrato con molti clienti all’interno della seconda navetta, l’autista mi informa, con neanche troppa gentilezza, che è diretto esclusivamente al parcheggio L’Altro Villaggio, costringendoci a percorrere alcune centinaia di metri a piedi, la qual cosa, sottolineo, non è un problema per la maggior parte delle persone, ma può esserlo per anziani o persone con problemi di deambulazione. Gli ho chiesto come mai questa informazione, ricevuta soltanto quando i miei clienti erano ormai saliti nella ressa all’interno del mezzo, non sia stata data subito, o perché non fosse indicato sullo schermo luminoso sul fronte del mezzo, ma non c’è stata risposta».

Una situazione, purtroppo, che torna puntuale con la bella stagione a dimostrazione di quanto disinteresse e scarsa voglia ci sia da parte delle istituzioni preposte, a far sì che realmente si intervenga in maniera seria per tutelare il flusso turistico e garantire i servizi essenziali di accoglienza: gli ospiti di Federico II ancora attendono l’attivazione dell’infopoint troppe volte al centro di notizie di cronaca per esser stato vandalizzato.

«Nella speranza che la segnalazione – conclude la lettera della guida turistica - sia utile a migliorare un servizio che, attualmente, non è degno dell’importanza internazionale del sito».