Vettura impatta con un cinghiale sulla strada per Castel del Monte

Avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi l'incidente automobilistico causato dalla presenza di un cinghiale SS 170 in direzione Castel del Monte, ieri nel primissimo pomeriggio. L'autovettura, una Giulietta Alfa Romeo, condotta da un andriese non ha potuto evitare l'impatto con il grosso animale.

L'auto si è danneggiata nella parte frontale e per fortuna non c'è stata nessuna conseguenza per gli occupanti del veicolo, solo grande spavento.



Sul posto sono intervenuti i Carabinieri Forestali ed una pattuglia dei Carabinieri della locale compagnia che hanno provveduto anche a regolare il flusso veicolare che per fortuna, a quell'ora non era particolarmente intenso malgrado la giornata di festa.