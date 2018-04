Molto clamore, giustamente, ha suscitato la denuncia di don Riccardo Agresti delle minacce ricevute nei giorni scorsi da parte di alcuni individui che, avvicinatisi a lui, nei pressi della fontana pubblica del quartiere, hanno inveito contro il prete di frontiera invitandolo, non troppo per il sottile, a stare al suo posto. Immediata la denuncia e altrettanto pronta è stata la risposta della comunità andriese, e non solo: tante infatti le attestazioni di solidarietà da parte di politici locali e del governatore della Puglia, Michele Emiliano, nonché del Vescovo della diocesi andriese fino ad arrivare addirittura a telefonate da parte di alcuni esponenti della vita criminale.

La risonanza proveniente dalla denuncia ha spinto il locale Commissariato di Polizia a predisporre misure aggiuntive di protezione e vigilanza nel quartiere Croci: diverse pattuglie, a partire da ieri, hanno effettuato servizio straordinario sul territorio per dimostrare che l'omertà non vince sulla legalità.

Ma la vicenda di don Agresti non è l'unica a destare l'attenzione delle Forze dell'Ordine: sono tante le situazioni che quotidianamente si verificano nelle parrocchie e nei centri di aggregazione ai danni di educatori e di sacerdoti che interpretano la loro missione educativa con slancio e purezza di animo. Le minacce e i comportamenti al limite della violenza sono frequenti e per questo motivo la soglia di prudenza e interesse si è alzata negli ultimi giorni. La speranza è che la rinnovata attenzione suscitata dall'episodio di don Agresti serva a scuotere le coscienze e a dare una sferzata alla città.