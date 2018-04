​L’Ordine degli Infermieri della Bat indice il premio per la migliore tesi di ricerca del 2018

Un’assistenza basata sui risultati della ricerca contribuisce a migliorare gli outcomes assistenziali rispondendo secondo EBN (Evidence Based Nursing) alle richieste di assistenza dei pazienti, delle famiglie e della comunità. Inoltre, conoscenze uniformate hanno risvolti positivi anche sugli stessi infermieri e sul loro operato nel Sistema Salute.

E' quanto si legge nella nota diffusa dall'Ordine degli Infermieri della Bat.

“Con la nascita dell’ordine - dichiara il presidente dell’OPI BAT Giuseppe Papagni - ci sarà un maggiore impulso allo sviluppo del professionista infermiere. Quindi più spazio alla professionalità, con la formazione continua, aumentare la competenza di ognuno di noi per migliorare quell’assistenza al cittadino sempre più al centro della nostra azione professionale”.

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche della Sesta Provincia pugliese con questi presupposti ha indetto la prima edizione finalizzata ad evidenziare e premiare le migliori tesi di laurea che abbiano lasciato la migliore impronta nel sistema salute. Per quest’anno il premio è dedicato alla memoria di Nicola Sette, un componente dell'ordine provinciale BAT deceduto in seguito ad una grave malattia.

“Il premio per la migliore tesi, giunta oramai alla nono anno consecutivo dall’ideazione, ha l’obiettivo di stimolare la crescita della ricerca infermieristica. Quest’anno però cambia un po’ l’orientamento del premio, perché è il primo da quando siamo diventati Ordine, e per noi è un bel traguardo. Gli elaborati, originali ed inediti, - continua Papagni - devono essere un punto chiave per lo sviluppo della disciplina infermieristica per effettuare interventi assistenziali di documentata efficacia nel sistema salute”.

Al concorso possono partecipare tutti gli infermieri ed infermieri pediatrici neolaureati iscritti all’Ordine della Provincia BAT nel 2017.

“Quest’anno - conclude il presidente OPI BAT - la scelta del tema per premiare la migliore tesi fa riferimento al primo congresso FNOPI conclusosi a Roma lo scorso 5-6-7 marzo dove il titolo emblematico: (Noi infermieri. La nostra impronta sul sistema salute) ha come obiettivo quello di dare un senso completo all'azione professionale che gli infermieri quotidianamente danno all'assistenza, garantendola, gestendola, insegnandola, progettando e realizzando ricerche che coniughino le forti e strutturate competenze professionali con la garanzia di interventi e percorsi appropriati”.

L’elaborato e la domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice, dovranno essere indirizzati al Presidente dell’OPI BAT, Via Margherita di Borgogna n. 74, 76125 Trani (BT) e potranno essere presentati personalmente o fatti pervenire entro le ore 19,00 del 16 aprile 2018, si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato: a tal fine farà fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante.

La commissione esaminatrice valuterà i progetti e la premiazione del vincitore sarà effettuata in occasione della Giornata Internazionale dell’Infermiere o nel corso di altro evento organizzato dal collegio stesso.

Una sintesi del lavoro, realizzata a cura del vincitore, sarà pubblicata successivamente sul periodico FiloDiretto.