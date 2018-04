La Pasquetta degli incivili

Nonostante tutto, ritorniamo a parlare di un fenomeno che gli andriesi conoscono fin troppo: l'abbandono di rifiuti nelle campagne. A Pasquetta, infatti, come da tradizione, molti concittadini si sono recati presso le loro ville per una giornata a contatto con la natura. Purtroppo però gli incivili sono sempre pronti a "guastare" anche una giornata bella come quella di lunedì scorso: una lettrice, infatti, ci ha inviato la foto dei rifiuti accumulati in viale San Francesco d'Assisi, in contrada Marzano ai piedi del Castel del Monte.

Plastica, buste già squarciate dai randagi, vari avanzi di cibo: lo spettacolo è indecoroso.

«Una situazione vergognosa... Questo il risultato della pasquetta degli incivili!», e non possiamo che essere d'accordo con lei.