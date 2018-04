Incidente in autostrada a Gabicce, perde la vita un 59enne andriese

Un incidente mortale si è verificato questa notte intorno alle 2,50 sulla A14, lungo la corsia nord. L'autotreno condotto da un 59enne andriese, per cause in corso di accertamento, ha urtato violentemente il guard rail centrale e, a causa del forte impatto, il camionista è stato catapultato fuori dall'abitacolo, rompendo il parabrezza, piombando sulla corsia opposta. Lì è stato travolto da più autovetture e per lui, all'arrivo dei soccorsi prontamente allertati, non era rimasto nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti la polizia stradale e i sanitari del 118. Il traffico autostradale è rimasto bloccato per diverse ore, per poi riprendere lentamente nelle prime ore del mattino.