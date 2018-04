Un incidente dalle conseguenze gravi è accaduto questo pomeriggio in via Massafra, nel quartiere San Valentino: per cause ancora da accertare un 60enne è rimasto travolto sotto le macerie di cemento di un muretto. La recinzione di un’abitazione in fase di ristrutturazione, di proprietà dello stesso, avrebbe infatti ceduto improvvisamente, abbattendosi sull’uomo.

Sul posto gli operatori del 118, che hanno trasportato in codice rosso l’uomo al “Bonomo” per dinamica, e gli Agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale per i rilievi del caso.