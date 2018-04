Solo qualche giorno fa eravamo ritornati a parlare di un fenomeno che gli andriesi conoscono fin troppo: l'abbandono di rifiuti nelle campagne. A Pasquetta, infatti, come da tradizione, molti concittadini si sono recati presso le loro ville per una giornata a contatto con la natura. Purtroppo però gli incivili sono sempre pronti a "guastare" anche una giornata bella come quella di lunedì scorso: una lettrice, infatti, ci aveva inviato la foto dei rifiuti accumulati in viale San Francesco d'Assisi, in contrada Marzano ai piedi del Castel del Monte.

Il "corredo fotografico" è stato arricchito dai Volontari delle Guardie Federiciane che in questi giorni hanno pattugliato le colline della Murgia: lo spettacolo è terribile, il patrimonio naturalistico guastato da piatti e bicchieri di plastica, bruciato da abbandoni noncuranti dopo le grigliate.

«Nelle aree libere hanno depositato delle buste, con dentro gli avanzi e scarti, e poi queste lasciate incustodite.

Si capisce, che queste buste piene di ogni cosa, sono state preda dei cani randagi, rendendo i posti ancora più schifosi, sia a livello di depauperamento del verde, che quello visivo per i turisti che si recavano sul Maniero per visitarlo».

Ancora, una osservazione pienamente condivisibile del prof. Martiradonna: «Ma che popolo siamo? Possibile che ancora non si abbia un po' di senso civico? I nostri prati, dopo pasqua e pasquetta sono pieni di cartacce, buste di plastica, bottiglie e altra immondizia abbandonata dopo le scampagnate o distrattamente lasciate in balìa del vento.

Riesco a capire quando questo succedeva qualche anno fa quando non era stata ancora fatta un'adeguata opera di sensibilizzazione riguardo la salvaguardia dell'ambiente, ma oggi chi lo fa sa di comportarsi male... e se ne frega».