Una fiumana di fan per Benji & Fede

Una fiumana si fan ha affollato Corso Cavour sin da questa mattina per incontrare Benji & Fede, il duo musicale modenese, oggi ad Andria per il firmacopie di "Siamo solo noise" presso il bookstore Mondadori. In fila seguendo il percorso delle transenne, hanno aspettato fino al pomeriggio per incontrare i loro idoli.

I due ragazzi si sono conosciuti su youtube nel 2011 e hanno iniziato a collaborare pubblicando cover.

Nel 2015 pubblicano il loro primo album "20:05" che scala le classifiche piazzandosi immediatamente al primo posto. Da allora un susseguirsi di successi e dischi d'oro per il duo modenese che a marzo ha pubblicato il terzo album "Siamo solo noise" da subito 1° in classifica dei dischi più venduti.