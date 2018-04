Scontro frontale in via Canosa: grave un uomo

Impatto frontale stamane alle ore 5,30 in via Canosa ad Andria. Lo scontro è avvenuto tra una Peugeot 106 ed una Fiat Panda in prossimità del distributore di benzina ivi presente.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale compagnia e due ambulanze del 118. Da una prima ricostruzione pare che la Peugeot 106 abbia invaso la corsia opposta andandosi a scontrare con la fiat Panda che usciva dall'area di servizio.

Ad avere la peggio il 41enne alla guida della Peugeot 106 che, dopo esser stato stabilizzato dagli operatori del 118, è stato trasportato in codice rosso, in gravi condizioni al Bonomo di Andria.

Sono rimasti illesi i due che occupavano la Fiat Panda.

Indagini sono ora al vaglio dei Carabinieri per risalire all'esatta dinamica dell’accaduto.