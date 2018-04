Rapinatori assaltano furgone carico di sigarette sulla ex 98

Colpo ai danni di un furgone carico di sigarette questa mattina poco prima delle 8 lungo la ex statale 98.

A entrare in azione è stata banda di rapinatori a bordo di due auto di grossa cilindrata, una Audi e una Bmw, e a volto coperto.

Nei pressi dell'hotel Genius, poco prima dello svincolo per Corato in direzione Andria, i malviventi hanno bloccato il furgone e la Fiat Panda su cui viaggiava una guardia giurata a scorta del mezzo.

Il vigilante e l'autista del furgone - ma anche un automobilista che ha assistito alla scena - sono stati immobilizzati e fatti salire su una delle due auto dei rapinatori. Dalla seconda auto è poi sceso un altro componente della banda che si è messo alla guida del veicolo carico di sigarette ed è fuggito facendo perdere le proprie tracce.

Intorno alle 9.30 le tre persone sequestrate sono poi state rilasciate dai rapinatori a Grumo Appula.

Per le indagini si sono alzati in volo anche due elicotteri, uno della Polizia e l'altro dei Carabinieri. Gli uomini del Commissariato di Corato e i militari dell'Arma di Grumo sono al lavoro per risalire ai responsabili.