Sembrerebbe una scena già vista in via Stazio, con l'isola ecologica chiusa e l'incivile di turno che ripone i rifiuti ingombranti davanti al cancello della struttura o, peggio, per strada: invece ci troviamo in Corso Francia nel quartiere Europa e l'uomo, come si vede dal video, scarica dal portabagagli i resti di vecchi televisor e li abbandona tra il verde dell'erba incolta.

L'uomo poi, dopo aver chiuso il portabagagli della sua auto, va via dopo essersi liberato del rifiuto ingombrante.

Una "lezione" di inciviltà di cui avremmo fatto volentieri a meno: la speranza è che il video serva a "beccare" il trasgressore per punirlo con una severa multa!