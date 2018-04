«Questa è via Louis Pasteur: siamo senza manto stradale, marciapiedi, illuminazione stradale, completamente al buio, eppure tutti paghiamo le tasse»: si apre così la lettera amara di denuncia di un cittadino che si sente abbandonato, come altri residenti nella stessa zona, dalle istituzioni locali. Via Pasteur si trova nei pressi dello Stadio "Sant'Angelo dei Ricchi", in zona San Giuseppe Artigiano, non lontano dalla contrada Zagaria già oggetto di un nostro articolo qualche giorno fa.

La rabbia nel lettore aumenta se si pensa che «qui quando piove è un macello, quando si fa sera siamo costretti a farci strada con i nostri cellulari, illuminando il percorso, le buche sono enormi e provocano danni ai nostri mezzi di trasporto». Anche in questo caso, le immagini correlate sono abbastanza eloquenti.

Gli abitanti del posto lamentano l’assenza delle istituzioni che promettono ormai da anni un intervento tempestivo: «Il Sindaco stesso è venuto qui a dirci "ma come fate a vivere così, non è concepibile tutto questo" ma da allora sono tutti spariti. Noi vogliamo solo che ci vengano garantiti i nostri diritti, quelli che ci sudiamo ogni giorno col nostro lavoro».