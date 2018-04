Ennesimo ritrovamento ieri, da parte delle Guardie Federiciane, di una scocca di auto cannibalizzata e data poi alle fiamme: questa volta si tratta di una Opel in un tratturo di Contrada Femmina Morta. A questo si è aggiunto l'avvistamento e la messa in sicurezza di una zona in cui bruciavano scarti di vegetazione.

Le foto con le mappe dei luoghi sono state inviate alle autorità competenti, perché possano procedere all'individuazione dei legittimi proprietari e possano espletare le operazioni di rito.

Purtroppo spesso vengono rinvenute carcasse di auto con numerosi pezzi che alimentano il traffico dei ricambi rubati: il mercato nero è in continua crescita, nonostante i continui inviti delle Forze dell'Ordine a denunciare e a evitare queste pratiche.



Il business dei furti sta diventando sempre più organizzato e al passo con i tempi e, grazie al supporto delle nuove tecnologie, riesce a colpire in maniera mirata ed efficace: in particolare, si assiste a una escalation dei cosiddetti furti parziali di preziose componenti interne all’abitacolo, tra cui navigatori satellitari, pneumatici, attuatori della frizione (Smart), volanti multifunzione, fari a led, batterie di vetture ibride ma anche, come abbiamo segnalato in diversi articoli, autoradio.

Insomma, i numeri crescono e il trend ha tra le cause da una parte le difficoltà incontrate dalle Forze dell’Ordine, da anni alle prese con continui tagli dei fondi a disposizione, e dall'altra il crescente interesse delle associazioni a delinquere ramificate in tutta Europa in una attività criminosa per cui l’Italia, e il Sud Italia in particolare, costituiscono una delle maggiori fonti di approvvigionamento di vetture e pezzi di ricambio per il mercato nazionale o da trasportare all’estero.