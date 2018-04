L’orco che divora i bambini…

Lo sfruttamento sessuale minorile è qualcosa di abominevole, che palesa la deriva culturale globale. Difatti nello sfogo primitivo del libero arbitrio pur di godere del proprio piacere si miete morte. Ebbene, che si cambi prospettiva e prendere insegnamento dai grandi pensatori. Padre Damasceno, dottore della Chiesa, rifletteva: «La tua salvezza la trovi nell’altro. La tua libertà si celebra nel realizzare la libertà dell’altro».

L’organizzazione mondiale del turismo (Omt) ha pubblicato dati molto preoccupanti, che si riferiscono al cosiddetto “turismo sessuale”, di cui proprio il nostro Bel Paese bigotto e cattolico ha il primato davanti a Francia, Germania, Regno Unito, Cina e Giappone.

In tutto il mondo ci sono tre milioni di persone che ogni anno si mettono in viaggio per fare sesso con un minore. Le mete più gettonate sono i cosiddetti paesi del terzo mondo, dove povertà e corruzione rendono più facile commettere questo tipo di reato. «Eppure molta gente pensa che – fuori dai confini patri – non si stia violando la legge», ha dichiarato Yasmin Abo Loha, segretario generale di Ecpat Italia, ong attiva su questo fronte da più di 20 anni.

Età fra i 20 e i 40 anni, reddito medio-alto, sesso maschile: è l’identikit del turista sessuale tipo, predatore senza scrupoli che viaggia nel mondo per praticare sesso con minori.

Secondo le stime dell’organizzazione non profit Ecpat, che si batte contro lo sfruttamento sessuale dei minori, ogni anno milioni di persone si recano in Paesi poveri e fanno sesso con bambini e adolescenti costretti a vendere il proprio corpo, danneggiando mortalmente la vita psico-fisica di tantissimi minorenni che si trovano in uno stato di indigenza, per una manciata di spiccioli o di riso.

A fronte di prestazioni a prezzi stracciati, il giro d’affari è invece colossale, stimato nel mondo intorno ai 5 miliardi di dollari all’anno, ed è controllato dalle grandi organizzazioni criminali.

L’Italia gode, purtroppo, di questo triste primato, piazzandosi tra i primi sei paesi da cui partono i clienti di minori costretti a prostituirsi. I turisti sessuali italiani sono circa 80 mila, per lo più uomini, 90%. I principali paesi di destinazione, contrariamente a quanto pensano tanti, sono Brasile, Repubblica Dominicana, Colombia, oltre a Thailandia e Cambogia. A questi poi, ultimamente, si sono aggiunte anche nuove mete: alcuni paesi dell’Africa e dell’Est Europa.

Da non trascurare anche il numero in crescita delle donneche viaggiano in paesi in via di sviluppo, in cerca di sesso a pagamento con i minori. In totale sono il 10% dei turisti sessuali. Mentre gli uomini prediligono prede più giovani, fra i 12 e i 14 anni d’età e tendono a cambiare partner ogni sera, le donne vanno in cerca di adolescenti, ragazzi che possano diventare i loro accompagnatori per tutta la vacanza. Questo avviene soprattutto in Kenya e nei Caraibi. In testa alle mete ci sarebbe il Kenya, con 3 mila bambini fra i 12 e i 14 anni nel mercato del sesso a tempo pieno e circa 15 mila nel giro di quello occasionale; seguono Santo Domingo, la Colombia e il Brasile.

A conferma del fatto che gli abitanti del Belpaese siano i principali fruitori del turismo sessuale con i minori, in alcune strade dell’Africa non è difficile trovare cartelli che intimano di non toccare i bambini, scritti in italiano.

Le mete preferite cambiano di anno in anno, perché questi viaggiatori senza scrupoli scelgono di volta in volta i paesi che per situazioni contingenti offrono più opportunità di trovare bimbi in difficoltà. C’è da evidenziare, una positività, che l’Italia è tra i pochi Paesi dell’Unione europea a essere in una posizione di avanguardia sul contrasto al fenomeno del turismo sessuale minorile, per essersi dotato di strumenti legislativi specifici in grado di rispondere in maniera concreta.

Le responsabilità, senz’altro, sono tante e da ricercarsi in tanti ‘buchi neri’, ma principalmente nel cinismo di una cultura che ha smarrito il senso della dignità e del rispetto dei bambini.

Se si pensa che la stragrande maggioranza di questi ‘turisti’, non solo pensionati ma anche uomini d’affari, professionisti all’apparenza irreprensibilialla ricerca di un’esperienza trasgressiva, si comprende che il turismo sessuale è il frutto marcio di una cultura deformata dello svago forte, della mostruosa convinzione di portare ricchezza economica in Paesi in difficoltà. Insomma si maschera un’azione depravata, il più abbietto dei crimini che si possano compiere su un bambino in stato di necessità, con la maschera della doppiezza e indifferenza.

Il presidente della sezione italiana dell’Ecpat, ha sottolineato: «Si tratta di una tendenza allarmante; solo il 5% di quelle persone sono pedofili abituali, il resto è composto da persone che vanno all’estero per provare un’esperienza trasgressiva, appunto il turismo sessuale minorile che si rivolge a minori tra i 12 e 14 anni, e a volte anche più piccoli.

Come detto, i motivi che muovono un turista sessuale sono quelli dell’esperienza trasgressiva, la ricerca di una prestazione sessuale effettuata da chi, nel proprio Paese, è intoccabile, salvaguardato dalle leggi e dal mancato bisogno di vendersi al miglior offerente. Altro fattore fondamentale è quello dell’anonimato e dell’impunità che sia le leggi che la condizione sociale offrono nel territorio prescelto.

Ma vi sono anche motivazione psicologiche a muovere un turista del sesso minorile: la difficoltà nello stabilire rapporti paritari con le donne e la falsa credenza che fare sesso con bambini sia a minor rischio Aids. Nei fatti, la rappresentazione di una mostruosa realtà malata. E criminale».