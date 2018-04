Denunciata in stato di libertà la donna che ha aggredito l'assistente sociale. L'aggiornamento

È stata denunciata in stato di libertà la donna che ieri presso gli uffici comunali dei Servizi Sociali, in via Mozart, ha aggredito il dottor Giuseppe De Robertis, assistente sociale comunale. I fatti sono ormai ben noti: la donna si è presentata presso l'ufficio comunale al secondo piano ed ha insistito per essere ricevuta. Nel mezzo della discussione ha estratto una bottiglia dalla sua giacca ed ha gettato contro l'assistente sociale del liquido infiammabile con il preciso intento di portare a termine la sua missione. Per fortuna tale tragedia è stata evitata poiché sia la vittima sia gli agenti di Polizia Locale presenti durante l'incontro sono riusciti a bloccare la donna. L'uomo ha dovuto fare ricorso alle cure del pronto soccorso: ora per fortuna sta bene, è stato dimesso dal "Bonomo" con un giorno di prognosi.

Alla base del gesto insano da parte della donna pare ci sia un provvedimento del tribunale dei minori di Bari nei confronti della stessa e di suo marito, ai quali la settimana scorsa è stata revocata la potestà genitoriale nei confronti del figlio.



Sull'episodio si è pronunciato anche Gianmario Gazzi, Presidente del Consiglio nazionale degli assistenti sociali, esprimendo la sua solidarietà verso il collega consigliere nazionale colpito mentre svolgeva la sua attività professionale.

«Questo episodio – spiega - mostra come molti colleghi si trovino a lavorare in condizioni difficoltose, senza i necessari strumenti, senza le necessarie tutele, lasciati soli a fronteggiare la dirompente complessità che riguarda le persone che si rivolgono ai Servizi sociali, letteralmente al limite dell’eroismo. Purtroppo l’aggressione subita dal collega è solo l’ultima, in ordine di tempo, tra quelle che pressoché quotidianamente vengono perpetrate a danni degli assistenti sociali.

Non si tratta, dunque, di un episodio isolato – dice ancora Gazzi - quanto il segno di una spirale di violenza che colpisce in primo luogo coloro che subiscono questi drammatici episodi, ma segnano anche i colleghi che ogni giorno lavorano a favore della collettività, rappresentando quello Stato che della tutela dei cittadini dovrebbe fare un punto d'onore.

Nella mia qualità di Presidente – prosegue - mi trovo quotidianamente a chiamare colleghi che hanno subito episodi di aggressioni. Subire tutto ciò, in un Paese civile, non è normale. Una recente ricerca mostra che nella propria esperienza lavorativa 9 assistenti sociali su 10 hanno subito episodi di aggressioni. Proprio partendo da questi dati il Consiglio nazionale sta lavorando ad un sistema di monitoraggio degli episodi di aggressione che giornalmente vengono subiti da colleghi. La ricerca è già a disposizione delle Amministrazioni e degli Enti. Continueremo ad urlare queste sofferenze ed a portare i dati che abbiamo e che mano a mano acquisiremo perché tutto questo non è degno di un Paese civile.

Gli Ordini svolgono in maniera capillare un lavoro di sensibilizzazione e devono continuare a promuovere formazione dedicata agli iscritti – soprattutto più giovani – in modo tale che gli stessi possano esercitare e rapportarsi alle persone nella maniera migliore e più utile alla collettività perché un Paese normale non può lasciare soli chi ha il mandato di aiutare e sostenere le persone nei momenti di difficoltà e fragilità maggiori”, conclude il presidente degli assistenti sociali italiani».