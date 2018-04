La pineta di Castel del Monte in stato di abbandono Copyright: n.c.

Ancora una denuncia delle Guardie Federiciane, questa volta inerente la pineta che circonda il Castel del Monte: infatti, durante un giro di ronda, i volontari hanno constatato lo stato di abbandono del polmone verde. Nella denuncia, si ricorda che le nevicate di febbraio scorso hanno compromesso ancora di più il verde degli alberi: "bruciate" dalla neve, numerose piante sono ormai secche, alcuni tronchi si sono piegati dopo essere marciti, ed è urgente un'opera di bonifica da parte delle autorità competenti, mentre l'estate si avvicina, per evitare gli incendi.

Nella stessa ronda, è stata rinvenuta in contrada Cariati la scocca dell'ennesima auto bruciata, a cui erano stati asportati il motore e le ruote: già qualche giorno fa, avevamo sottolineato come, purtroppo, sia estremamente florido il mercato nero dei pezzi di ricambio, per cui gli avvistamenti di scocche date alle fiamme si stia moltiplicando.