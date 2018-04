Nottata movimentata in città. Una Fiat Stilo intorno alle 00.30 in via Demostene (una parallela di via Trani - zona SS Trinità) ha preso fuoco. Poco prima, in via Martiri di Belfiore, nei pressi in cui è posizionato il tendone del Circo, un'altra autovettura è andata a fuoco.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno sedato l’incendio e alcune volanti della Polizia di Stato per disporre gli accertamenti del caso. L’autovettura, in via Demostene è andata completamente distrutta, per fortuna non sono state coinvolte altre autovetture parcheggiate nella zona.



Dopo le operazioni di spegnimento, sono giunti sul posto agli operatori della Sangalli per ripulire la zona dai resti dell'incendio.

Tanti i residenti scesi per strada per paura che il fuoco potesse propagarsi oltre. Si indaga ora per capire le motivazioni per cui le due autovetture, in due distinti episodi, in un lasso di tempo ravvicinato, hanno preso fuoco nella notte.