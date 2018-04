Nella notte tra venerdì e sabato scorso, alle ore 00:57 circa, una Mini Cooper Country di colore nero, che procedeva a forte velocità in via Cavallotti, nell'effettuare la curva per immettersi su via Giusti (praticamente nei pressi del portone di ingresso dell’Oratorio dei Salesiani) si è schiantata contro la vetrina della tintoria Conte, ubicata ad angolo, sfondando la vetrata blindata e la serranda, e poi è fuggita via.

Il titolare dell’attività commerciale ha denunciato l’accaduto ai Carabinieri della locale compagnia. È stato chiesto alla Polizia Municipale poi di visionare le videocamere di sorveglianza posizionate all’angolo delle due strade. La telecamera del Comune però non è attiva. Intanto si stanno visionando le videocamere di alcune attività commerciali e di privati ubicate nella zona e nelle traverse per scovare l’autore dell’incidente che farebbe bene a farsi vivo di suo…

L’accaduto, però, fa tornare alla ribalta la questione della manutenzione del sistema di videosorveglianza in città.

Situazione analoga, lunedì mattina in via XXIV Maggio: un camion degli operai comunali che si occupano del verde pubblico è parcheggiato mentre gli uomini sono al lavoro per sistemare l’area verde del Monumento ai Caduti, quando uno o più malviventi asportano dall’automezzo una falciatrice. Anche in questo caso sarebbe stato chiesto di visionare le videocamere di sorveglianza comunali ivi ubicate ma anche queste non funzionano.

In pratica, nella nostra città la videosorveglianza c’è ma per buona parte non è funzionante, manca la manutenzione degli impianti ed è questa, purtroppo, un’altra conseguenza delle risicate casse comunali. Ma come è possibile contribuire a diffondere migliori condizioni di sicurezza, giustizia e legalità per i cittadini e le imprese, se poi le telecamere ci sono, ma hanno la sola funzione di arredo urbano?