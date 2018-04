Le Iene tornano ad Andria

Le ene, e in particolare Luigi Pelazza, sono tornate ad Andria: questa mattina, una troupe del programma televisivo di indagine in onda su Italia uno sì è recata in diversi luoghi del quartiere Santa Maria Vetere. Pare che all’origine di questa “visita“ ci sia la ricostruzione di una presunta truffa attuata ai danni di alcuni anziani.

Pelazza ha girato nei luoghi del quartiere, dalla piazza ad alcuni esercizi commerciali, ponendo domande a diverse persone.

Scopriremo nei prossimi giorni i risultati di questa indagine