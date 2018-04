Incidente auto-scooter in via Aldo Moro, ferito il motociclista

É successo poco dopo le 21.30: per motivi ancora da chiarire, si è verificato un incidente in via Aldo Moro che ha visti coinvolti due mezzi, uno scooter con a bordo un 23enne, e una Fiat 500, guidata da una donna.

Nell'impatto ha avuto la peggio il motociclista, soccorso dall'equipe del 118 intervenuta sul luogo e trasportato in ospedale per accertamenti.

Per accertare la dinamica dell'incidente, sono giunti sul posto agenti della Polizia di Stato e del Nucleo di Pronto Intervento della Polizia Locale.