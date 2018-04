Una stretta di mano tra le forze della Polizia di Stato del locale commissariato, guidato dal dirigente dott. Leonida Marseglia, e il presidio di riabilitazione "Quarto di Palo Mons. Di Donna" che stamane hanno avuto l’onore di avere nel piazzale antistante il presidio di via Corato delle volanti della Polizia di Stato, un elicottero del reparto volo che ha sorvolato il luogo, le unità cinofile e l’inno nazionale in sottofondo. Elementi che hanno divertito e soprattutto hanno contribuito a realizzare quell’idea di inclusione che deve partire soprattutto dalle istituzioni. Una lezione di legalità e nel contempo un gesto concreto che testimonia la vicinanza delle Forze dell'ordine ai ragazzi diversamente abili.

«I ragazzi si sono emozionati - ha dichiarato padre Francesco Prontera - perché oggi hanno vissuto un’esperienza insolita. È importante l’integrazione con la città e nel caso specifico con leForze dell’Ordine. Cercheremo in futuro di realizzare sempre più iniziative con associazioni, Forze dell’Ordine, per promuovere l’idea di integrazione tra i ragazzi diversamente abili e tutti i soggetti che compongono la nostra società per far sentire questi ragazzi parte integrante della stessa».

«Ringrazio Padre Francesco e l’intero presidio – ha commentato l’ass. alla Pubblica Istruzione, l’avv.to Paola Albo - mi complimento con loro per la lodevole iniziativa in sinergia con la Polizia di Stato. Un’iniziativa che permette di parlare di integrazione e di promuovere e valorizzare il duro lavoro che le Forze dell’Ordine sono chiamate a svolgere sul territorio».