Sicurezza alla Fiera d'Aprile, 4 arresti e 15 segnalazioni per assuntori di droghe

Continuano incessanti i servizi di prevenzione e repressione dei reati che la Compagnia dei Carabinieri di Andria ha intensificato in occasione della Fiera d'Aprile, evento annuale che ricade negli ultimi giorni di aprile.

In particolare, sono stati organizzati ed eseguiti posti di controllo nei pressi dei principali luoghi di aggregazione e sulle principali arterie stradali del comune federiciano, utilizzando anche gli apparati etilometri in dotazione.

Complessivamente 20 sono stati gli uomini dell’Arma che hanno potenziato i consueti servizi perlustrativi. 80 le persone identificate, 70 le autovetture controllate; 10 le contravvenzioni per violazioni al codice della strada.

Intensificata anche l’attenzione su persone pregiudicate, in particolare su quelle sottoposte al regime degli arresti domiciliari ed alla sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza.

I controlli nel centro storico andriese hanno consentito ai militari di trarre in arresto, su ordine del Tribunale di Trani, tre pluripregiudicati del luogo: D.G.C., di 61 anni, riconosciuto colpevole del reato di truffa in concorso e, per tale motivo, dovrà espiare la pena di 2 mesi di reclusione; D.Z.M., 53enne, dichiarato colpevole del reato di ricettazione, per cui dovrà scontare la pena di 4 mesi reclusione; infine D.B.S., 52enne, dichiarato colpevole di guida in stato di ebbrezza e condannato alla pena di 4 mesi di reclusione. Su ordine della Corte d’Appello di Bari, invece, è stato arrestato e tradotto presso la Casa Circondariale di Trani F.D., 36enne andriese, il quale dove dovrà espiare la pena di quasi due anni di reclusione per rapina e sequestro di persona.

Sul fronte del contrasto agli stupefacenti, le gazzelle dell’Aliquota Radiomobile hanno individuato e deferito in stato di libertà due pregiudicati, un 39enne ed un 33enne di Andria, trovati in possesso, a seguito di perquisizioni veicolari, di un modico quantitativo di hashish e di marijuana. 15 le persone, appartenenti alla fascia di età compresa tra i 17 ed i 30 anni, sorprese nell’atto di consumare o detenere modici quantitativi di sostanze stupefacenti, tutte segnalate alla Prefettura di Barletta-Andria-Trani quali assuntori di sostanze stupefacenti. Complessivamente sono stati sequestrati 10 grammi di marijuana, 20 grammi di hashish, nonché modici quantitativi di eroina.