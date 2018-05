Continuano le segnalazioni relative alla situazione negativa dei marciapiedi in varie parti della città, dal centro alle periferie: ci sono giunte, infatti, le denunce di alcuni cittadini subiscono anche infortuni, con successiva denuncia a carico dell'amministrazione comunale. Basta guardare, infatti, l'albo pretorio per verificare quanto numerose siano le cause in atto o concluse che sanciscono i risarcimenti da riconoscere ai cittadini infortunati.

«Mi è capitato un grave infortunio - scrive una lettrice - per la cattiva gestione di un marciapiede all'uscita dall'ospedale. Sono letteralmente caduta a peso morto sulla pietra liscia e scivolosa che si trova subito a sinistra uscendo dall'ospedale. Tale pietra si trova alla base del saliscendi usato per il transito delle carrozzine o sedie a rotelle. Io mi sono procurata una frattura al coccige e una lussazione di spalla sinistra nel tentativo di difendermi. Basterebbe butterare la pietra o renderla antiscivolo per i pedoni per evitare il ripetersi del danno».

Non solo il centro città, come dicevamo, ma anche la periferia: un lettore ha documentato con foto eloquenti i danni a carico del marciapiede in via Ospedaletto: «Quante persone ancora dovranno inciampare? Anni di segnalazioni e nessun riscontro... c'è chi continua a farsi male».

Non solo quindi lesioni alle persone, ma anche al bilancio comunale, considerate le giuste richieste di risarcimento che, a volte, impiegano anni per essere evase ma che comunque portano danno alle casse pubbliche. L'auspicio è che, come abbiamo già più volte detto per il manto stradale, anche i marciapiedi siano oggetto nei prossimi mesi di un'accurata manutenzione per evitare il ripetersi di questi incidenti.